Украинские защитники из бригады Национальной гвардии "Хартия" с помощью наземного дрона спасли пятерых щенков с передовой в Харьковской области. Детали этого LIGA.net рассказала пресс-служба соединения.

По ее словам, дронщики подразделения ударных БпЛА "Ясні очі" готовились к боевой работе неподалеку от своего блиндажа, как вдруг услышали необычные звуки.

Читайте также Война без пехоты – могут ли роботы заменить солдат ВСУ

"Я выносил дрон на взлетную площадку и услышал лай где-то в 400 метрах от нашего блиндажа. Там есть заброшенный блиндаж и очень много натянутых антидронових сеток, в одной из них запутался этот щенок, – сказал оператор дронов с псевдонимом Джойстик о первом щенке.

Он рассказал, что после того, как бойцы спасли первого щенка, то услышали, что в 10 метрах скулит еще один: "Подошли ближе и увидели, что он запутался в той сетке так, что даже натянуло два глаза, он вообще не мог двигаться. Мы его спасли осторожно".

"Потом на горизонте появился еще третий – полностью грязный, мокрый. Мы решили занести их всех в блиндаж, накормить и утеплить. Дальше появилось еще двое. Мы такие: "Ого, что с ними делать?". Командир говорит: "Сегодня у нас будет подвоз наземным роботизированным комплексом (НРК)", – добавил он.

В конце концов, вечером пятерых щенков посадили в две переноски и загрузили в наземный дрон, выполнивший логистическую миссию и возвращавшийся в пункт постоянной дислокации.

"Наконец щенки добрались до безопасной зоны целыми и невредимыми. Бойцы "Хартии" обустроили для них будку и накормили. На следующее утро к пушистым пришли волонтеры UAnimals", – передает пресс-служба.

Всех пятерых щенков стерилизовали – и теперь они "максимально здоровы и готовы отправляться в добрые руки", рассказал Джойстик, добавив, что трех собак уже забрали, а двое еще остаются у бойцов.

В сентябре "Хартия" сообщала об эвакуации кота с передовой наземным роботом.