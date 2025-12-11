Українські захисники з бригади Національної гвардії "Хартія" за допомогою наземного дрона врятували п'ятьох цуценят з передової у Харківської області. Деталі цього LIGA.net розповіла пресслужба з'єднання.

За її словами, дронарі підрозділу ударних БпЛА "Ясні очі" готувалися до бойової роботи неподалік від свого бліндажа, як раптом почули незвичні звуки.

"Я виносив дрон на злітний майданчик і почув скавчання десь за 400 метрів від нашого бліндажа. Там є закинутий бліндаж і дуже багато натягнутих антидронових сіток, в одній з них заплутався цей песик, – сказав оператор дронів на псевдо Джойстік про першого цуцика.

Він розповів, що після того, як бійці врятували першого цуценя, то почули, що за 10 метрів скавчить ще один: "Підійшли ближче і побачили, що він заплутався в тій сітці так, що навіть натягнуло два ока, він взагалі не міг рухатися. Ми його врятували обережно".

"Потім на горизонті з’явився ще третій – повністю брудний, мокрий. Ми вирішили занести їх усіх до бліндажа, нагодувати й утеплити. Далі з’явилося ще двоє. Ми такі: "Ого, що з ними робити?". Командир каже: "Сьогодні у нас буде підвезення наземним роботизованим комплексом (НРК)"", – додав він.

Урешті-решт, увечері п'ятьох цуценят посадили у дві переноски й завантажили до наземного дрона, що виконав логістичну місію й повертався до пункту постійної дислокації.

"Нарешті цуцики дісталися до безпечної зони цілими й неушкодженими. Бійці "Хартії" облаштували для них будку й нагодували. Наступного ранку до пухнастих завітали волонтери UAnimals", – передає пресслужба.

Усіх п'ятьох цуценят стерилізували – і тепер вони "максимально здорові й готові відправлятися в добрі руки", розповів Джойстик, додавши, що трьох собак уже забрали, а двоє ще залишаються у бійців.

У вересні "Хартія" повідомляла про евакуацію кота з передової наземним роботом.