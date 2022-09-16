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В Черном море выловили дырявый спасательный плот с крейсера "Москва": видео видео

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16.09.2022, 15:44
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Моряки украинского торгового флота обнаружили в Черном море, выловили и передали пограничникам дырявый спасательный плот с утопленного весной российского крейсера "Москва". Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Дырявый спасательный плот с уничтоженного Вооруженными Силами Украины флагмана Черноморского флота РФ пограничникам передал экипаж морского торгового судна.

На плоту, расчитанном на 20 человек, находился водонепроницаемый мешок с российскими монетами и элементами формы моряков и морпехов. На жилетах и униформе сохранились боевые номера.

Пограничники полагают, что плот был с самого начала неисправен и держался на воде только благодаря привязанным к нему четырем спасательным жилетам.

СПРАВКА. Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля. Остатки флагмана ЧФ РФ на дне Черного моря можно рассмотреть на снимках со спутникового радара. Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы.

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Наталія Медведєва
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госпогранслужба крейсер москва
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