Моряки украинского торгового флота обнаружили в Черном море, выловили и передали пограничникам дырявый спасательный плот с утопленного весной российского крейсера "Москва". Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Дырявый спасательный плот с уничтоженного Вооруженными Силами Украины флагмана Черноморского флота РФ пограничникам передал экипаж морского торгового судна.

На плоту, расчитанном на 20 человек, находился водонепроницаемый мешок с российскими монетами и элементами формы моряков и морпехов. На жилетах и униформе сохранились боевые номера.

Пограничники полагают, что плот был с самого начала неисправен и держался на воде только благодаря привязанным к нему четырем спасательным жилетам.

25 мая пограничникам отряда морской охраны передали выловленные в море спасательный круг и световой сигнальный буй ушедшего на дно крейсера "Москва".

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Наталія Медведєва

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