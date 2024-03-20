В ночь на 20 марта в российском Энгельсе раздались взрывы. Местные власти заявили о якобы отбитии атаки беспилотников.

По данным российских Telegram-каналов, жители Энгельса слышали по меньшей мере четыре взрыва, перед этим была объявлена воздушная тревога.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что повреждений инфраструктуры и жертв нет, якобы работала ПВО.

"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы беспилотники. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", – написал он.

В Энгельсе находится российский военный аэродром, там дислоцируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

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