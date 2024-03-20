В ночь на 20 марта в российском Энгельсе раздались взрывы. Местные власти заявили о якобы отбитии атаки беспилотников.

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По данным российских Telegram-каналов, жители Энгельса слышали по меньшей мере четыре взрыва, перед этим была объявлена воздушная тревога.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что повреждений инфраструктуры и жертв нет, якобы работала ПВО.

"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы беспилотники. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", – написал он.

В Энгельсе находится российский военный аэродром, там дислоцируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины, надеясь, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было в атаке на аэродром в Пскове.

В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.

В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилево били старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

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