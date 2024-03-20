В ніч проти 20 березня у російському Енгельсі пролунали вибухи. Місцева влада заявила про нібито відбиття безпілотників.

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За даними російських Telegram-каналів, жителі Енгельса чули щонайменше чотири вибухи, перед цим було оголошено повітряну тривогу.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін стверджує, що пошкоджень інфраструктури та жертв немає, нібито працювала ППО.

"Менш як годину тому над Енгельсом було ліквідовано безпілотники. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає", – написав він.

В Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, там дислокуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС.

У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини, сподіваючись, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в атаці на аеродром у Пскові.

На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.

На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс і Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

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