В Ирпене мужчина нашел в списке по своему адресу неизвестного

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Избиратель просил исключить из списка по адресу его места проживания неизвестного ему человека, но сделано это не было

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В Ирпене Киевской области избиратель в списках по своему адресу повторно обнаружил зарегистрированного неизвестного, сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Проверяя себя в списках перед выборами, он нашел неизвестное ему имя и написал заявление для его исключения. Однако сделано это не было, утверждает избиратель.

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Ранее сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила 218 телефонных обращений и 21 электронное сообщение от избирателей по состоянию на 13:00. 

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Теги: выборы
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