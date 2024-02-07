В Ижевске – взрыв и пожар. МЧС РФ заявило о "работах" на заводе, где делают ракеты: видео

В российском Ижевске, который находится приблизительно в 1800 км от границы Украины, произошел взрыв с последующим масштабным пожаром. В соцсетях публикуют видео.

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Местные паблики сообщили о "мощном взрыве" якобы в нескольких километрах от военного полигона в селе Ягул.

В российском МЧС позже официально сообщили, что причиной возгорания, которое сопровождалось мощным гулом, якобы были "технические работы" на Воткинском заводе.

Известно, что в настоящее время одно из предприятий этого завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения "Тополь-М" и ряд других изделий военного назначения.

Ижевск на карте

18 января в РФ под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и наиболее отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

21 января под удар попал нефтеперерабатывающий завод Новатэка в Усть-Луге на Балтийском море. Позже он возобновил работу, но только как перевалка – производство там остановилось.

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