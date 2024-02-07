В российском Ижевске, который находится приблизительно в 1800 км от границы Украины, произошел взрыв с последующим масштабным пожаром. В соцсетях публикуют видео.

Местные паблики сообщили о "мощном взрыве" якобы в нескольких километрах от военного полигона в селе Ягул.

В российском МЧС позже официально сообщили, что причиной возгорания, которое сопровождалось мощным гулом, якобы были "технические работы" на Воткинском заводе.

Известно, что в настоящее время одно из предприятий этого завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения "Тополь-М" и ряд других изделий военного назначения.

В Ижевске – взрыв и пожар. МЧС РФ заявило о "работах" на заводе, где делают ракеты: видео
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