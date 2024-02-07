В Іжевську – вибух та пожежа. МНС РФ заявило про "роботи" на заводі, де роблять ракети: відео

У російському Іжевську, що знаходиться приблизно за 1800 км від кордону України, стався вибух із подальшою масштабною пожежею. У соцмережах публікують відео.

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Місцеві пабліки повідомили про "потужний вибух" нібито за кілька кілометрів від військового полігону в селі Ягул.

У російському МНС пізніше офіційно повідомили, що причиною займання, яке супроводжувалося потужним гулом, нібито були "технічні роботи" на Воткінському заводі.

Відомо, що на цей час одне з підприємств цього заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення "Тополь-М" та низку інших виробів військового призначення.

Іжевськ на карті

ДОПОВНЕНО О 21:50. Російський пропагандистський ресурс ТАСС, посилаючись на диспетчерську службу Зав'ялівського району, повідомив, що вибух під Іжевськом стався "під час планових випробувань ракетних двигунів".

18 січня у РФ під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

21 січня під удар потрапив нафтопереробний завод Новатека в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але тільки як перевалка – виробництво там зупинилося.

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