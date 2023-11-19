В Москве в ночь на 19 ноября звучали взрывы, прилетел неизвестный беспилотник, который сбила противовоздушная оборона россиян. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Россияне пишут, что беспилотник был уничтожен в Богородском городском округе Москвы.
Обломки упали на Горьковском шоссе и задели одну из машин.
Дорога в районе города Старая Купавна была перекрыта, образовалась пробка.
Пострадавших и разрушений якобы нет.
- В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось сбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. В Москве в ночь на 1 августа снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.
- 3 августа ГУР сообщило, что бойцы-разведчики получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "ужас".
- 16 ноября глава Министерства стратегической промышленности сообщил, что Украина запустила серийное производство "аналога" дрона-камикадзе Shahed-136 на государственном заводе.
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