У Москві в ніч проти 19 листопада лунали вибухи, прилетів невідомий безпілотник, який збила протиповітряна оборона росіян. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни пишуть, що безпілотник було знищено у Богородському міському окрузі Москви.

Уламки впали на Горьківському шосе і зачепили одну з машин.

Дорога в районі міста Стара Купавна була перекрита, утворився затор.

Постраждалих і руйнувань нібито немає.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакувало два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але разом з тим вони влучили в хмарочоси у діловому кварталі Москва-Сіті. У Москві в ніч на 1 серпня знову лунали вибухи.

3 серпня ГУР повідомило, що бійці-розвідники отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".

16 листопада глава Міністерства стратегічної промисловості повідомив, що Україна запустила серійне виробництво "аналогу" дрону-камікадзе Shahed-136 на державному заводі.

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