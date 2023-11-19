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У Москві вночі лунали вибухи. Прилетів безпілотник, робота російської ППО потрапила на відео видео

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19.11.2023, 06:34
Робота ППО в Москві
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У Москві в ніч проти 19 листопада лунали вибухи, прилетів невідомий безпілотник, який збила протиповітряна оборона росіян. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни пишуть, що безпілотник було знищено у Богородському міському окрузі Москви.
Уламки впали на Горьківському шосе і зачепили одну з машин.
Дорога в районі міста Стара Купавна була перекрита, утворився затор.
Постраждалих і руйнувань нібито немає.
  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакувало два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але разом з тим вони влучили в хмарочоси у діловому кварталі Москва-Сіті. У Москві в ніч на 1 серпня знову лунали  вибухи.
  • 3 серпня ГУР повідомило, що бійці-розвідники отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".
    • 16 листопада глава Міністерства стратегічної промисловості повідомив, що Україна запустила серійне виробництво "аналогу" дрону-камікадзе Shahed-136 на державному заводі.

    Читайте також: "Український шахед". Віцепрем'єр обіцяє: Дронів "Бобер" буде більше, вони розмножуються

    Дмитро Гриниченко
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