В полиции показали видео: РФ применяет тактику "двойных ударов", чтобы было больше жертв
Россия атакует одно и то же место два раза подряд, чтобы увеличить количество жертв среди украинцев. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и показал видео одного из таких случаев.
На видео – момент попадания "шахеда" в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, оказывавших помощь пострадавшим в результате предыдущего попадания другого дрона в гражданские объекты и жилые дома.
В результате удара пострадали правоохранители и спасатель, сообщил Белошицкий.
"Враг постоянно использует тактику "двойных ударов", нацеленную на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи. Гражданские, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета", – сообщил он.
- 15 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего были повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины. Известно о 21 погибшем.
- Тогда Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.
- После этого глава МВД Клименко провел в Одессе совещание и заявил, что при необходимости следует изменить алгоритм действий при реагировании на чрезвычайные ситуации.