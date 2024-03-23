Россия атакует одно и то же место два раза подряд, чтобы увеличить количество жертв среди украинцев. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и показал видео одного из таких случаев.

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На видео – момент попадания "шахеда" в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, оказывавших помощь пострадавшим в результате предыдущего попадания другого дрона в гражданские объекты и жилые дома.

В результате удара пострадали правоохранители и спасатель, сообщил Белошицкий.

"Враг постоянно использует тактику "двойных ударов", нацеленную на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи. Гражданские, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета", – сообщил он.