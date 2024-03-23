Росія атакує одне й те саме місці двічі поспіль, щоб збільшити кількість жертв серед українців. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький і показав відео одного з таких випадків.

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На відео – момент влучання "шахеда" в декількох десятках метрів від поліціянтів, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого дрона в цивільні обʼєкти та житлові будинки.

В результаті удару постраждали правоохоронці та рятувальник, повідомив Білошицький.

"Ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги. Цивільні, рятувальники, медики та поліціянти стають першими жертвами другого "прильоту", – повідомив він.