У поліції показали відео: Росія застосовує тактику "подвійних ударів", щоб було більше жертв
Росія атакує одне й те саме місці двічі поспіль, щоб збільшити кількість жертв серед українців. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький і показав відео одного з таких випадків.
На відео – момент влучання "шахеда" в декількох десятках метрів від поліціянтів, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого дрона в цивільні обʼєкти та житлові будинки.
В результаті удару постраждали правоохоронці та рятувальник, повідомив Білошицький.
"Ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги. Цивільні, рятувальники, медики та поліціянти стають першими жертвами другого "прильоту", – повідомив він.
- 15 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого було пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежні машини. Відомо про 21 загиблого.
- Тоді Росія вдарила по Одесі двічі – другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.
- Після цього глава МВС Клименко провів в Одесі нараду і заявив, що за необхідності слід змінити алгоритм дій під час реагування на надзвичайні ситуації.