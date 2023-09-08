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В Севастополе молодой парень пнул инсталляцию с флагом РФ. Его задержали оккупанты — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 12:16
Житель Севастополя, который пнул флаг РФ
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Во временно оккупированном Севастополе 21-летний парень пнул инсталляцию с государственным флагом России. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Оккупанты пишут, что житель Севастополя увидел у памятника российскому адмиралу Корнилову инсталляцию с триколором.

После этого он пнул композицию и начал перепалку с прохожими, оскорбляя захватчиков. 

Представители врага задержали проукраинского жителя. Его дальнейшая судьба неизвестна. 

LIGA.net обратилась с запросом в министерство во вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о том, что делать украинцам в оккупации в подобных ситуациях.

  • 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
  • Днем 31 августа президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.
  • Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

Читайте также: Данилов об ударе по "Триумфу" в Крыму: Это наша новая ракета, показала себя безупречно

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымоккупациясевастополь
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