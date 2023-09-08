Во временно оккупированном Севастополе 21-летний парень пнул инсталляцию с государственным флагом России. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Оккупанты пишут, что житель Севастополя увидел у памятника российскому адмиралу Корнилову инсталляцию с триколором.



После этого он пнул композицию и начал перепалку с прохожими, оскорбляя захватчиков.

Представители врага задержали проукраинского жителя. Его дальнейшая судьба неизвестна.

LIGA.net обратилась с запросом в министерство во вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о том, что делать украинцам в оккупации в подобных ситуациях.

24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

Днем 31 августа президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.

Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

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