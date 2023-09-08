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У Севастополі молодий хлопець штовхнув інсталяцію з прапором РФ. Його затримали окупанти — відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 12:16
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У тимчасово окупованому Севастополі 21-річний хлопець вдарив інсталяцію з національним прапором Росії. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Окупанти пишуть, що мешканець Севастополя побачив біля пам'ятника російському адміралу Корнілову інсталяцію з триколором.

Після цього він штовхнув композицію і почав суперечку з перехожими, ображаючи загарбників.

Представники ворога затримали проукраїнського мешканця. Його подальша доля невідома.

LIGA.net звернулася із запитом до міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій про те, що робити українцям в окупації в подібних ситуаціях.

  • 24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".
  • Вдень 31 серпня президент Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.
  • Секретар РНБО Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

Читайте також: Данілов про удар по "Тріумфу" в Криму: Це наша нова ракета, показала себе бездоганно

Дмитро Гриниченко
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