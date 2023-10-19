Сотрудник Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сел в тюрьму на два года: суд признал его виновным в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Служба безопасности Украины опубликовала аудио, на котором мужчина называет украинских военных "бандеровцами" и "фашистами".
Контрразведка еще в прошлом году разоблачила военкома на том, что он призывал "денацифицировать" Украину, уничтожать "бандеровцев" и распространял эти нарративы среди своих коллег, близких и родных.
На опубликованном перехвате телефонного разговора мужчина общается с женщиной, которой рассказывает, что якобы в Буче украинский военный "со словами "Слава Украине" зарезал россиянина и выколол ему ножом глаза", а другого оккупанта, как он утверждает, "в упор расстреляли".
Отвечая на вопрос, почему украинцы "не видят этого", военком говорит: "Потому что они свои сайты только смотрят", намекая на то, что увидел вышеописанное на ресурсах с российской пропагандой.
Впоследствии мужчина отмечает, что его дочь и внучка живут в России.
"Еще во Львове очередного бандеровца похоронили, почетный караул в фашистской форме, стреляют", – рассказывает он об украинских военных.
На предложение "уволиться, чтобы не находиться среди бандеровцев", военком ответил, что ждет "своих", то есть россиян.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал мужчину виновным и засудил на два года тюрьмы.
- 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов. Сегодня был подписан соответствующий указ о введении в действие решения СНБО.
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