Сотрудник Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сел в тюрьму на два года: суд признал его виновным в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Служба безопасности Украины опубликовала аудио, на котором мужчина называет украинских военных "бандеровцами" и "фашистами".

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Контрразведка еще в прошлом году разоблачила военкома на том, что он призывал "денацифицировать" Украину, уничтожать "бандеровцев" и распространял эти нарративы среди своих коллег, близких и родных.

На опубликованном перехвате телефонного разговора мужчина общается с женщиной, которой рассказывает, что якобы в Буче украинский военный "со словами "Слава Украине" зарезал россиянина и выколол ему ножом глаза", а другого оккупанта, как он утверждает, "в упор расстреляли".

Отвечая на вопрос, почему украинцы "не видят этого", военком говорит: "Потому что они свои сайты только смотрят", намекая на то, что увидел вышеописанное на ресурсах с российской пропагандой.

Впоследствии мужчина отмечает, что его дочь и внучка живут в России.

"Еще во Львове очередного бандеровца похоронили, почетный караул в фашистской форме, стреляют", – рассказывает он об украинских военных.

На предложение "уволиться, чтобы не находиться среди бандеровцев", военком ответил, что ждет "своих", то есть россиян.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал мужчину виновным и засудил на два года тюрьмы.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов. Сегодня был подписан соответствующий указ о введении в действие решения СНБО.

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