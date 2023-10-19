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Військком з Черкащини називав українців "фашистами" та чекав на РФ – сів на два роки: аудіо видео

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 14:22
Відео: СБУ
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Працівник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сів у тюрму на два роки: суд визнав його винним у запереченні збройної агресії РФ проти України. Служба безпеки України опублікувала аудіо, на якому чоловік називає українських військових "бандерівцями" та "фашистами".

Контррозвідка ще торік викрила військкома на тому, що він закликав "денацифікувати" Україну, знищувати "бандерівців" та поширював ці наративи серед своїх колег, близьких та рідних.

На опублікованому перехваті телефонної розмови чоловік спілкується з жінкою, якій розповідає, що нібито у Бучі український військовий "зі словами "Слава Україні" зарізав росіянина та виколов йому ножем очі", а іншого окупанта, як він стверджує, "впритул розстріляли".

Відповідаючи на запитання, чому українці "не бачать цього", військком каже: "Бо вони ж свої сайти тільки дивляться", натякаючи на те, що побачив вищеописане на ресурсах з російською пропагандою.

Згодом чоловік зазначає, що його донька та онука живуть у Росії.

"Ще у Львові чергового бандерівця поховали, почесна варта у фашистській формі, стріляють", – розповідає він про українських військових.

На пропозицію "звільнитися, аби не перебувати серед бандерівців", військком відповів, що чекає на "своїх", тобто росіян.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав чоловіка винним та засудив на два роки в'язниці.

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Мілана Головань
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