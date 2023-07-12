Воины Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс Бук-М2. Видео опубликовано на YouTube-канале 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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На видео, снятом с беспилотника, зафиксировано попадание в спрятанный в посадке российский Бук-М2. Во время взрыва боекомплект детонирует и разлетается во все стороны.

В комментарии к видео говорится, что аэроразведчики 36 ОБМП обнаружили вражеский ЗРК Бук-М2 с помощью беспилотного комплекса "ШАРК".

"После обнаружения цели вражеская дорогостоящая техника была уничтожена побратимами-артиллеристами", – написали морпехи.

11 июля 2023 года в ВСУ не исключили, что вскоре могут взять высоты и заставить россиян самих уйти из Бахмута.

Ранее 116 бригада ТрО показала, как российские военные сбежали с бронемашины – ее подорвали у посадки.

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