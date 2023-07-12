UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воины ВСУ нашли и уничтожили российский Бук-М2, с разлетом ракет и детонацией – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 18:40
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

Воины Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс Бук-М2. Видео опубликовано на YouTube-канале 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

На видео, снятом с беспилотника, зафиксировано попадание в спрятанный в посадке российский Бук-М2. Во время взрыва боекомплект детонирует и разлетается во все стороны. 

В комментарии к видео говорится, что аэроразведчики 36 ОБМП обнаружили вражеский ЗРК Бук-М2 с помощью беспилотного комплекса "ШАРК".

"После обнаружения цели вражеская дорогостоящая техника была уничтожена побратимами-артиллеристами", – написали морпехи.

Смотрите также: Россияне пошли на штурм около Донецкого аэропорта, но "все пошло по плану" — видео 53 ОМБр

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 