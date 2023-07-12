Воїни Збройних Сил України виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс Бук-М2. Відео опубліковано на YouTube-каналі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського.

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На відео, знятому з безпілотника, зафіксовано влучання у захований у посадці російський Бук-М2. Під час вибуху боєкомплект детонує і розлітається навсібіч.

У коментарі до відео йдеться, що аеророзвідники 36 ОБМП виявили ворожий ЗРК Бук-М2 за допомогою безпілотного комплексу "ШАРК".

"Після виявлення цілі ворожа дороговартісна техніка була знищена побратимами-артилеристами", – написали морпіхи.

11 липня 2023 року у ЗСУ не виключили, що невдовзі можуть взяти висоти та змусити росіян самих піти з Бахмута.

Раніше 116 бригада ТрО показала, як російські військові втекли з бронемашини – її підірвали біля посадки.

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