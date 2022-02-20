Сегодня, 20 февраля, по данным на 18 часов в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе потерь нет, один боец получил боевое ранение. Об этом сообщает штаб ООС.
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Российские войска с полуночи открывали огонь по всей линии столкновения, всего 57 обстрелов (для сравнения: вчера на 17 часов – 136 обстрелов), из них с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения – 48.
Враг задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм, 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Огнем террористов сожжен автомобиль ЗИЛ-131 СГ СЦКК, который находился на мосту КПВВ "Счастье".
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
- 18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ.
- 19 февраля зафиксированы 136 обстрелов, двое бойцов ООС погибли и четверо были ранены. КПВВ "Счастье" три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.
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