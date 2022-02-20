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Война на Донбассе. Обстрелов чуть меньше, террористы сожгли ЗИЛ группы мониторинга – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 19:04
КПВВ "Счастье" (Фото - ООС)
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Сегодня, 20 февраля, по данным на 18 часов в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе потерь нет, один боец получил боевое ранение. Об этом сообщает штаб ООС.

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Российские войска с полуночи открывали огонь по всей линии столкновения, всего 57 обстрелов (для сравнения: вчера на 17 часов – 136 обстрелов), из них с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения – 48. 

Враг задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм, 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Огнем террористов сожжен автомобиль ЗИЛ-131 СГ СЦКК, который находился на мосту КПВВ "Счастье". 

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Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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Донбасс обстрелы
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