Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по позициям Федеральной службы безопасности России в Брянской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В четверг, 27 февраля, украинская авиация успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ в населенном пункте Белая Березка.

В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура россиян, в том числе средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий.

Это существенно снизило возможности россиян по управлению силами и средствами в регионе, отметили в Генштабе.

"Этот удар – очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала", — подчеркнули военные.

26 февраля 2025 года Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили два аэродрома россиян в Крыму.

27 февраля Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Запорожской области.

В тот же день сообщалось, что Воздушные силы поразили пункт управления дронами российских захватчиков.