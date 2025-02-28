Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по позиціях Федеральної служби безпеки Росії у Брянській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У четвер, 27 лютого, українська авіація успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ у населеному пункті Біла Березка.

Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру росіян, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку й інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій.

Це суттєво знизило можливості росіян щодо управління силами та засобами в регіоні, зазначили в Генштабі.

"Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил і зменшення їхнього військового потенціалу", – наголосили військові.

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