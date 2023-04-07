В районе Купянска артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов и грузовик "Урал" с россиянами. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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По словам пограничников, на Купянском направлении аэроразведка ГПСУ с артиллерией ВСУ отправили порцию "адских подарков" по целям врага.

Благодаря корректировке огня уничтожено место расположения россиян со складом боекомплекта и грузовик "Урал".

Подтверждено поражение пехоты оккупантов с потерями.

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Дмитро Гриниченко

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