В районе Купянска артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов и грузовик "Урал" с россиянами. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
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По словам пограничников, на Купянском направлении аэроразведка ГПСУ с артиллерией ВСУ отправили порцию "адских подарков" по целям врага.
Благодаря корректировке огня уничтожено место расположения россиян со складом боекомплекта и грузовик "Урал".
Подтверждено поражение пехоты оккупантов с потерями.
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