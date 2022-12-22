В коротком видеообращении 22 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что он возвращается из Вашингтона с хорошими результатами – "с тем, что действительно поможет" Украине.

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"Когда мы говорим "патриоты", и в Украине, и в Соединенных Штатах мы одинаково подразумеваем защиту государства и людей", – сказал Зеленский. По его словам, "этот вопрос решен для Украины", как и вопрос финансовой поддержки.

"Есть и другие договоренности – о них чуть позже", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена "за помощь, за международное лидерство, за настроенность на победу", а также обе палаты Конгресса США.

Зеленский также сообщил, что встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил с ним вопросы дальнейшего взаимодействия.

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.

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Сергій Бережний

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