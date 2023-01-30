В районе Марьинки Донецкой области украинские десантники пресекли попытку штурма россиян, которые пытались незаметно подкрасться к позициям ВСУ. Видео опубликовала пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Сообщается, что десантники 79-й бригады отбили штурм армии РФ нескольких позиций вблизи Марьинки, нанеся россиянам существенные потери.

Пехота армии РФ силами до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям ВСУ, чтобы штурмом захватить их.

Как отмечают в ДШВ, коварство замысла россиян заключалось в том, что в это же время они непрерывно атаковали другие подразделения 79-й бригады, активно применяя на тех участках артиллерию.

На запечатленном на видео участке штурмовой отряд армии РФ пытался подойти "тихо", без огневой помощи артиллерии. Украинская аэроразведка обнаружила движение россиян, на оккупантов начали сбрасывать боеприпасы с дронов.

"Это привело к тому, что враг уже на подступах к нашему переднему краю понес потери", – сообщают в ДШВ.

Далее десантники открыли огонь по россиянам из стрелкового вооружения и гранатометов. Понеся значительные потери, россияне отказались от попыток штурмовать и скрылись, бросив на поле боя своих убитых.

Россияне ведут наступательные действия в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки и Угледара. За минувшие сутки ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки, Ямполовки, Раздоловки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки.

Потери россиян с 24 февраля 2022-го по 30 января 2023-го достигли 126 650 убитыми.

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