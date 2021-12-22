В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе впервые прошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelіn. Об этом сообщает телеканал Дом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Джавелины", которые способны уничтожать танки на расстоянии до пяти километров, применили на боевых стрельбах в Донецкой области.

Главное преимущество Javelіn – легкость в управлении, так как ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически 100% точности стрельбы.

Сообщается, что сейчас на вооружении ВСУ есть почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к "джавелинам", которые могут применить на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

В ноябре 2021-го в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе. Подтвердил это и нардеп Слуги народа Игорь Копытин, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Верховной Рады. В штабе ООС отрицают такую информацию.

К омандующий ООС Александр Павлюк сказал , что никогда не комментирует действия подразделений ВСУ: "Это наше военное дело".

Читайте также: ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn – фото

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.