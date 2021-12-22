UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ провели боевые стрельбы из американских "джавелинов" на Донбассе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 14:44
Джавелины (фото - mil.gov.ua)
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео
ОП перезапустил "Раду" с ведущими с каналов Медведчука. Порошенко ворвался в эфир: видео
ОП перезапустил "Раду" с ведущими с каналов Медведчука. Порошенко ворвался в эфир: видео

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе впервые прошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelіn. Об этом сообщает телеканал Дом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

"Джавелины", которые способны уничтожать танки на расстоянии до пяти километров, применили на боевых стрельбах в Донецкой области.

Главное преимущество Javelіn – легкость в управлении, так как ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически 100% точности стрельбы.

Сообщается, что сейчас на вооружении ВСУ есть почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к "джавелинам", которые могут применить на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.
  • В ноябре 2021-го в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе. Подтвердил это и нардеп Слуги народа Игорь Копытин, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Верховной Рады. В штабе ООС отрицают такую информацию.
  • Командующий ООС Александр Павлюк сказал, что никогда не комментирует действия подразделений ВСУ: "Это наше военное дело".

Читайте также: ВСУ отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelіn – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Джавелин оос ВСУ война Донбасс Javelіn
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 