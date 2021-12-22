В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе впервые прошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelіn. Об этом сообщает телеканал Дом.
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"Джавелины", которые способны уничтожать танки на расстоянии до пяти километров, применили на боевых стрельбах в Донецкой области.
Главное преимущество Javelіn – легкость в управлении, так как ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически 100% точности стрельбы.
Сообщается, что сейчас на вооружении ВСУ есть почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к "джавелинам", которые могут применить на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.
- В ноябре 2021-го в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе. Подтвердил это и нардеп Слуги народа Игорь Копытин, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Верховной Рады. В штабе ООС отрицают такую информацию.
- Командующий ООС Александр Павлюк сказал, что никогда не комментирует действия подразделений ВСУ: "Это наше военное дело".
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