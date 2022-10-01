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"Я не готов убивать". В России рэпер покончил с собой, чтобы не идти на войну: видео видео

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01.10.2022, 07:20
Иван Walkie Петунин (Скриншот видео)
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В Краснодаре рэпер Иван Walkie Петунин покончил жизнь самоубийством из-за объявленной в России мобилизации. Об этом сообщает Meduza.

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Тело 27-летнего музыканта обнаружили возле одного из высотных зданий Краснодара. Незадолго до самоубийства он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается покончить с собой из-за нежелания идти на войну.

"На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – сказал Петунин.

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

Читайте также: В России уже устанавливают "тарифы" на отсрочку от мобилизации – Генштаб

Наталія Медведєва
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война мобилизация самоубийство краснодар
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