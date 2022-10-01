В Краснодаре рэпер Иван Walkie Петунин покончил жизнь самоубийством из-за объявленной в России мобилизации. Об этом сообщает Meduza.

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Тело 27-летнего музыканта обнаружили возле одного из высотных зданий Краснодара. Незадолго до самоубийства он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается покончить с собой из-за нежелания идти на войну.

"На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – сказал Петунин.

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

21 сентября власти России объявили о мобилизации. В разных городах РФ прошли протесты, митингующих разгоняли силовики с дубинками.

В Дагестане начались протесты.

26 сентября в Иркутской области расстреляли начальника военкомата.

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Наталія Медведєва

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