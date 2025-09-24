Южно-Африканская Республика готова принять встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил глава государства по результатам встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Лидеры встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили ситуацию на фронте и новую волну ударов России по гражданским объектам дронами.

"Проговорили, что Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий. Мы благодарны Рамафосе за готовность ЮАР принять такую встречу и за активную вовлеченность страны в мирный процесс", — отметил Зеленский.

Офис президента уточнил, что Рамафоса поделился деталями своих последних контактов с диктатором РФ. Зеленский акцентировал, что Украина с первой секунды войны хочет ее окончания и делает все для этого.

Лидеры обсудили мероприятия при совместном участии в ближайшее время.