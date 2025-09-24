Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив глава держави за результатами зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Лідери зустрілися в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті та нову хвилю ударів Росії по цивільних об’єктах дронами.

"Проговорили, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Ми вдячні Рамафосі за готовність ПАР прийняти таку зустріч і за активну залученість країни до мирного процесу", – зазначив Зеленський.

Офіс президента уточнив, що Рамафоса поділився деталями своїх останніх контактів із диктатором РФ. Зеленський акцентував, що Україна з першої секунди війни хоче її закінчення та робить усе для цього.

Лідери обговорили заходи за спільної участі найближчим часом.

  • 23 вересня Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив про готовність зустрітися з Путіним будь-де, крім Москви. Зокрема, мова йшла про Казахстан.
  • Токаєв заявив, що Казахстан не бачить себе посередником для врегулювання російсько-української війни, але за потреби готовий забезпечити проведення переговорів.
