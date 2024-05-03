На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий Главного управления Министерства обороны совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор". Соответствующее видео опубликовала украинская разведка.

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В разведке рассказали, что корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, деньги на который донатили украинцы.

В ГУР поблагодарили граждан за то, что они делают такие операции разведчиков возможными, и анонсировали продолжение.

"Будет еще!" – отметили в разведке.

СПРАВКА. "Тор" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.



Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб и тому подобное.



Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". "Тор" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб и тому подобное.Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

ЗРК Тор (Фото: российские ресурсы)

2 мая украинские военные оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" поразили российский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" в Белгородской области.

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