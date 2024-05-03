На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій Головного управління Міністерства оборони спільно з операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор". Відповідне відео опублікувала українська розвідка.

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У розвідці розповіли, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці.

У ГУР подякували громадянам за те, що вони роблять такі операції розвідників можливими, та анонсували продовження.

"Буде ще!" – наголосили в розвідці.

ДОВІДКА. "Тор" — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.



Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб тощо.



Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. Водночас система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий". "Тор" — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб тощо.Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. Водночас система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".

ЗРК Тор (Фото: російські ресурси)

2 травня українські військові оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" уразили російський комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" на Бєлгородщині.

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