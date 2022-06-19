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"Задача – чтобы враг нес большие потери". Видео о работе ССО на окраинах Северодонецка видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 14:52
Скриншот из видеозаписи
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Оккупанты снова попытались перейти Северский Донец, их еще раз уничтожили: видео
Оккупанты снова попытались перейти Северский Донец, их еще раз уничтожили: видео

Украинские Силы спецопераций показали видео о работе военнослужащих на окраинах Северодонецка Луганской области, где продолжаются ожесточенные бои и противнику все еще не удается полностью оккупировать город.

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Боец ССО рассказал о тактике оккупантов – они забрасывают большим количеством снарядов территорию, вне зависимости от того, есть там украинские войска или гражданские.

"Все, что у них есть, они применяют на данных участках и стирают с лица земли населенные пункты. После этого они продвигаются. Дальше – артиллерия, дальше – продвигаются. Но на данном участке они продвинуться не могут, потому что ВСУ держат удар, и враг несет большие потери", – сказал другой боец ССО.

Еще один военнослужащий рассказал об основной задаче подразделения ССО на данном участке фронта: "Стоит задача разведки, доразведки, наведения артиллерии, чтобы поражать противника и чтобы он нес большие потери".

  • По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска в области несут серьезные потери, однако каждый день в регион прибывают до 30 КАМАЗов с живой силой оккупантов.
  • Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на Северодонецком направлении украинские военные отбили штурм в районе Тошковки, враг отошел и делает перегруппировку.

Читайте также: Гайдай: Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, в Лисичанске погибли люди

Оксана Житнюк
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луганская область северодонецк лисичанск ссо
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