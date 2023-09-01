Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента-снайпера Федеральной службы безопасности РФ. Он является участником агентурной сети оккупантов, которая на 9 мая 2023 года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области, говорится в сообщении ведомства.

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Это четвертый участник агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом", который после задержаний приспешников "залег на дно" и пытался избежать наказания, пишет СБУ.

По данным следствия, задержанный – житель областного центра, экс-военный, владевший навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез".

Вооружение производится на территории РФ, прежде всего его используют подразделения спецназовцев окупантов.

По информации СБУ, именно из "Винтореза" агент должен был совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, воюющих на передовой южного фронта.

После нейтрализации СБУ других участников группы, на этого агента вышел представитель ФСБ и поставил задачу скорректировать вражеский удар по фронтовым позициям украинских защитников с применением огнеметных систем "Солнцепек" , пишет ведомство.

Для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны задержанный пытался "в темную" использовать своих знакомых из фронтовых районов области, отмечают правоохранители.

Правоохранители задержали мужчину и предотвратили удар по передовым подразделениям ВСУ.

Во время обыска по месту жительства у него изъяли более полутысячи патронов разного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

Задержанному планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

В преддверии покушения СБУ задержала двух организаторов группы ФСБ, в июле был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире прятал оружие и боеприпасы под кроватью 6-летней дочери.

26 июля контрразведка СБУ сообщила, что обнаружила еще одного участника агентурной сети ФСБ, готовившей серию терактов в Запорожье.

Российские оккупанты готовили воздушный удар по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского. 7 августа СБУ задержала наводницу, которая помогала врагу совершить покушение.

30 августа СБУ задержала бывшего разведчика группировки оккупантов "Призрак" и участника пророссийских провокаций в 2014 году. Он прятался в Одессе и хранил фотодоказательства у себя.

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