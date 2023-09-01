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Затримано агента-снайпера ФСБ, готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 10:50
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента-снайпера Федеральної служби безпеки РФ. Він є учасником агентурної мережі окупантів, яка на 9 травня 2023 року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області, йдеться у повідомленні відомства.

Це четвертий учасник агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом", який після затримань поплічників "заліг на дно" та намагався уникнути покарання, пише СБУ.

За даними слідства, затриманий – мешканець обласного центру, ексвійськовий, що володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Винторез".

Озброєння виробляють на території РФ, передусім його використовують підрозділи спецпризначенців окупантів.

За інформацією СБУ, саме з "Винтореза" агент мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Після нейтралізації СБУ інших учасників групи на цього агента вийшов представник ФСБ та поставив завдання скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях українських захисників із застосуванням вогнеметних систем "Солнцепек", пише відомство.

Для збирання розвідданих про місця базування Сил оборони затриманий намагався "в темну" використовувати своїх знайомих з фронтових районів області, зазначають правоохоронці.

Правоохоронці затримали чоловіка та запобігли удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучили понад пів тисячі набоїв різного калібру, зокрема патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки.

Затриманому планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напередодні замаху СБУ затримала двох організаторів групи ФСБ, у липні було викрито їх спільника, який у власній квартирі ховав зброю та боєприпаси під ліжком 6-річної доньки.

  • 26 липня контррозвідка СБУ повідомила, що виявила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка готувала серію терактів у Запоріжжі.
  • Російські окупанти готували повітряний удар по Миколаївській області під час візиту президента Володимира Зеленського. 7 серпня СБУ затримала навідницю, яка допомагала ворогу вчинити замах.
  • 30 серпня СБУ затримала колишнього розвідника угруповання окупантів "Призрак" та учасника проросійських провокацій у 2014 році. Він переховувався в Одесі та зберігав фотодокази у себе.

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Артем Джеріпа
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