Засада Bradley: бойцы 47 бригады сожгли три БМП с десантом россиян: видео
На Авдеевском направлении защитники из 47 отдельной механизированной бригады уничтожили три российских бронетранспортера с десантом оккупантов, которые хотели штурмовать позиции ВСУ. Видео опубликовала сама бригада.
"Очередная попытка штурмовать наши позиции "по серому" – провалена", – говорится в сообщении.
Уничтожение трех БТР захватчиков было выполнено во взаимодействии противотанкистов, артиллеристов, роты ударных беспилотников и экипажа боевой машины пехоты Bradley, отметили в бригаде.
По данным военных, также был ликвидирован российский десант численностью 35 оккупантов.
"И это те подразделения, которые после того, как наша 47 размотала их на молекулы, вышли на восстановление на два месяца и снова вернулись", – отмечает соединение.
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Согласно документам, которые нашли у оккупантов, они были мобилизованы 5 марта 2024 года – прожить на территории Украины им "повезло" девять дней, отмечают в 47 ОМБр.
На видео три российских БТР двигаются по дороге, по одной из них "прилетает" – виден взрыв и столб дыма. Остальные две продолжают движение. Впоследствии происходит попадание во второй БТР оккупантов.
Последний БТР захватчиков продолжил двигаться по дороге, пока не выехал на находившийся в засаде украинский Bradley. Украинский БМП начинает стрелять по российской технике и едет на нее – с БТР бегут оккупанты.
Bradley продолжает вести огонь – впоследствии и этот БТР взрывается. Украинский БПМ продолжает стрелять по сбежавшим из техники оккупантам.
- 1 марта на Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".
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