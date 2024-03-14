На Авдеевском направлении защитники из 47 отдельной механизированной бригады уничтожили три российских бронетранспортера с десантом оккупантов, которые хотели штурмовать позиции ВСУ. Видео опубликовала сама бригада.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Очередная попытка штурмовать наши позиции "по серому" – провалена", – говорится в сообщении.

Уничтожение трех БТР захватчиков было выполнено во взаимодействии противотанкистов, артиллеристов, роты ударных беспилотников и экипажа боевой машины пехоты Bradley, отметили в бригаде.

По данным военных, также был ликвидирован российский десант численностью 35 оккупантов.

"И это те подразделения, которые после того, как наша 47 размотала их на молекулы, вышли на восстановление на два месяца и снова вернулись", – отмечает соединение.

Смотрите также: Под Авдеевкой 47 бригада поразила очередной "Солнцепек". Он ехал без боекомплекта.

Согласно документам, которые нашли у оккупантов, они были мобилизованы 5 марта 2024 года – прожить на территории Украины им "повезло" девять дней, отмечают в 47 ОМБр.

На видео три российских БТР двигаются по дороге, по одной из них "прилетает" – виден взрыв и столб дыма. Остальные две продолжают движение. Впоследствии происходит попадание во второй БТР оккупантов.

Последний БТР захватчиков продолжил двигаться по дороге, пока не выехал на находившийся в засаде украинский Bradley. Украинский БМП начинает стрелять по российской технике и едет на нее – с БТР бегут оккупанты.

Bradley продолжает вести огонь – впоследствии и этот БТР взрывается. Украинский БПМ продолжает стрелять по сбежавшим из техники оккупантам.

1 марта на Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

Читайте также: 3 ОШБр: Ситуация сверхсложная, несмотря на потери РФ не отступает, но не позволяем прорваться