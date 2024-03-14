На Авдіївському напрямку захисники з 47 окремої механізованої бригади знищили три російські бронетранспортери з десантом окупантів, котрі хотіли штурмувати позиції ЗСУ. Відео опублікувала сама бригада.

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"Чергова спроба штурмувати наші позиції "по-сірому" – провалена", – йдеться у повідомленні.

Знищення трьох БТР загарбників виконали у взаємодії протитанкістів, артилеристів, роти ударних безпілотників та екіпажу бойової машини піхоти Bradley, зауважили в бригаді.

За даними військових, також був ліквідований російський десант чисельністю 35 окупантів.

"І це ті підрозділи, які після того, як наша 47 розмотала їх на молекули, вийшли на відновлення на два місяці та знову повернулися", – зауважує з'єднання.

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Згідно з документами, які знайшли в окупантів, вони були мобілізовані 5 березня 2024 року – прожити на території України їм "пощастило" дев'ять днів, зазначають в 47 ОМБр.

На відео три російських БТР рухаються дорогою, по одній з них "прилітає" – видно вибух і стовп диму. Інші дві продовжують рух. Згодом відбувається влучання у другий БТР окупантів.

Останній БТР загарбників продовжив рухатися дорогою, поки не виїхав на український Bradley, який перебував у засідці. Український БМП починає стріляти по російській техніці і їде на неї – з БТР тікають окупанти.

Bradley продовжує вести вогонь – згодом і цей БТР вибухає. Український БПМ продовжує стріляти по окупантах, які втекли з техніки.

1 березня на Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

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