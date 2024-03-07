У районі Авдіївки воїни 47 окремої механізованої бригади вразили важку вогнеметну систему "Солнцепек" за допомогою FPV-дрону з тепловізором. Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, удару завдавали бійці підрозділу Strike Drones Company 47 ОМБр, "Солнцепек" був пошкоджений.

Він зазначив, що розрахунок росіян їхав без боєкомплекту.

На записі можна побачити момент удару по установці.

ДОВІДКА Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян. Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян.

24 лютого 47 бригада вже знищувала "Солнцепек" під Авдіївкою – відео.

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

Дивіться також: Найбільші втрати у росіян під Орлівкою, ЗСУ показали укріплення навколо Авдіївки – фото