В районе Авдеевки воины 47 отдельной механизированной бригады поразили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" при помощи FPV-дрона с тепловизором. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

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По его словам, удар наносили бойцы подразделения Strike Drones Company 47 ОМБр, "Солнцепек" был поврежден.

Он отметил, что расчет россиян ехал без боекомплекта.

На записи можно увидеть момент удара по установке.

СПРАВКА Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

24 февраля 47 бригада уже уничтожала "Солнцепек" под Авдеевкой — видео.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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