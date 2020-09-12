Зеленский - сторонникам Шария: Не общаюсь с теми, кто обвиняет меня в убийстве - видео

В интернете появилось видео перепалки президента Владимира Зеленского со сторонниками Партии Шария. Ролик в Facebook опубликовал журналист Сергей Иванов.

Судя по всему, диалог произошел во время одной из рабочих поездок Зеленского в регионы. Сегодня он был в Одесской области.

На видео президент говорит: "Если вы не перестанете кричать, я вам объясню свою позицию. Вы меня называете не вашим президентом, вы сказали, что я кого-то убил, вы в каждом городе говорите, что я кого-то убиваю. Я не могу общаться с людьми, которые вообще меня не знают, которые меня обвиняют в убийстве. Вы молодые люди, мне очень жаль, что наше знакомство так началось и так же закончилось. Как только мы с вами сможем говорить друг другу правду, говорить честно, не оскорбляя...".

"А в чем оскорбление?", - спросил кто-то за кадром. "До свидания", - сказал президент и ушел.

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