Украина вернет контроль над всеми временно захваченными россиянами территориями, а "наиболее дальновидные крысы" уже начали бежать из Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Зеленский подчеркнул, что сегодня, 21 марта, Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны – боев на севере, которые привели к бегству оккупантов. Ровно год назад завершилась битва за Мощуном Киевской области.

Он также напомнил о битве за Гостомель, боях за Ирпень, борьбе в Черниговской и Сумской областях, битве за Змеиный, жестоком противостоянии на юге Украины и уникальной оборонительной операции, вернувшей свободу Харьковской области.

"Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция наиболее дальновидных крыс государства-террориста", – заявил Зеленский.

Он также рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Один из вопросов, которому всегда максимум внимания – это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас", – отметил Зеленский.

По данным ГУР, Россия готовится к обороне Крыма и морской десантной операции Украины.

20 марта в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма раздался взрыв. Военная разведка отчиталась: уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Оксана Житнюк

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