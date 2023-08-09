Сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, поблагодарил канцлера ФРГ за новые установки Patriot и рассказал о работе по усилению украинской противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

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Состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего в узком кругу: только с ключевыми лицами.

На ней разобрали текущую ситуацию на передовой, по основным направлениям украинских наступательных действий.

"То, что удается. То, что нуждается в усилении. То, что мы планируем в ближайшее время", – пояснил Зеленский.

На Ставке были доклады Главнокомандующего, командующих восточным и южным направлением, а также доклад начальника Главного управления разведки.

После этого последовала особая коммуникация с партнерами по обеспечению украинских воинов боеприпасами и техникой.

"Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил премьера Германии Олафа Шольца за дополнительные установки противовоздушной обороны Patriot.

Сегодня Россия снова ударила по Запорожью, было попадание по обычной застройке, повреждена церковь и жилой дом, сообщил президент.

Сейчас известно о погибших, есть раненые.

"Мы каждый день, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним", – сообщил Зеленский.

Президент отметил, что завтра продолжит эту работу, и что на всю территорию Украины требуется "намного больше" систем ПВО, чем сейчас.

"Шаг за шагом мы превращаем это "гораздо больше" в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что готовится больше конкретики относительно современных истребителей для украинских воинов: "Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе".

Вечером 9 августа страна-террорист РФ совершила ракетную атаку на Запорожье. Вследствие погибли два человека, есть пострадавшие. Предварительно оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер".

Зеленский провел специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего для узкого круга лиц.

В интервью латиноамериканским СМИ президент сообщил, что контрнаступление сложное, но инициатива в руках Украины.

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