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Зеленський: Щодня працюємо, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них видео

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09.08.2023, 23:59
Відео: Офіс президента України
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Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, подякував канцлеру ФРН за нові установки Patriot та розповів про роботу щодо посилення української протиповітряної оборони. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Відбулось засідання Ставки верховного головнокомандувача у вузькому колі: тільки з ключовими особами.

На ній розібрали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках українських наступальних дій.

"Те, що вдається. Те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час", – пояснив Зеленський.

На Ставці були доповіді Головнокомандувача, командувачів східного та південного напрямку, а також доповідь начальника Головного управління розвідки.

Після цього відбулась особлива комунікація з партнерами щодо забезпечення українських воїнів боєприпасами та технікою.

"Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну", – сказав Зеленський.

Президент подякував прем'єру Німеччини Олафу Шольцу за додаткові установки протиповітряної оборони Patriot.

Сьогодні Росія знову вдарила по Запоріжжю, було влучання по звичайній забудові, пошкоджено церкву та житловий будинок, повідомив президент.

Наразі відомо про загиблих, є поранені.

"Ми щодня, щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них", – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що завтра продовжить цю роботу, і що на всю територію України потрібно "значно більше" систем ППО, ніж є зараз.

"Крок за кроком ми перетворюємо це "значно більше" на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що готується більше конкретики щодо сучасних винищувачів для українських воїнів: "Не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі".

  • Ввечері 9 серпня країна-терорист РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Унаслідок цього загинуло двоє людей, є постраждалі. Попередньо окупанти завдали удару ракетою "Іскандер".
  • Зеленський провів спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача для вузького кола осіб.
  • В інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ президент повідомив, що контрнаступ складний, але ініціатива в руках України.

Читайте також: Зеленський провів селектор: доповіді Залужного, Міноборони та розвідки

Артем Джеріпа
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