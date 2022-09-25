Власти России используют мобилизацию не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, "которые пока временно контролируются Россией". Об этом сказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, которые пока временно контролируются Россией", – сказал он.

Также президент отметил, что во временно оккупированном Крыму большинство мобилизационных повесток раздают именно крымским татарам. "Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина немедленной и жесткой реакции всего мира", – сказал Зеленский.

"На территории самой России происходит то же самое. Это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий", – добавил президент.

Он снова обратился к россиянам с призывом "не подчиняться преступной мобилизации". "Убегать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности", – посоветовал Зеленский.

По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября будет введен запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны.

Сегодня в Дагестане прошли акции протеста против мобилизации.

Вадим Ребрина

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