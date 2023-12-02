На днях Россия утратила свое влияние в двух международных организациях, Германия "четко выполняет договоренности" о противовоздушной обороне, США ввели санкции против российских субъектов, сообщил президент Владимир Зеленский. Также президент отметил украинских защитников из разных подразделений в своем вечернем видеообращении.

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"Важно, что Россия в эти дни утратила свое влияние в двух международных институтах. Это Организация по запрещению химического оружия и Международная морская организация – одна из ключевых в мире, которая занимается безопасностью. Действительно, террористам там не место. И больше в руководящих органах российских представителей не будет. Совершенно справедливо", – сказал он.

Президент особо отметил Германию – помощь этой страны украинской защите и действиям. Президент особо поблагодарил за "четкое выполнение договоренностей" о противовоздушной обороне для Украины, об усилении украинского противовоздушного щита.

"Это спасение тысяч украинских жизней – реально сильный результат нашего двустороннего сотрудничества с канцлером Шольцем, со всеми в Германии, кто поддерживает защиту жизни и господство международного права", – сказал Зеленский.

Он отметил очередной оборонный пакет, в частности, "очень нужные" артиллерийские снаряды 155-го калибра.

"Также важно, что на этой неделе были санкционные шаги от Соединенных Штатов Америки против российских субъектов, поддерживающих экономику агрессии. Это и те, кто помогает нарушать ценовой потолок на российскую нефть, и те, кто в иранских структурах работает на дестабилизацию. Это чрезвычайно полезно для приближения справедливого мира – чтобы каждая неделя приносила санкционные новости, чтобы санкциям прибавлялось эффективности", – отметил президент.

Также президент отметил украинских защитников из разных подразделений:

→ солдата Тараса Давидюка – разведчика 130 отдельного разведбата: "Спасибо, Тарас, за смелость и настоящее лидерство в бою!";

→ солдата Александра Котурбаса из 55 отдельной артбригады: "Спасибо за стойкость, меткость и уничтожение оккупантов!";

→ солдата Андрея Григорьева и старшего солдата Виталия Красовского из 47 отдельной мехбригады: "Неоднократно отражали штурмы противника, проводили эвакуацию раненых с поля боя, уничтожают пехоту противника. Ребята воюют на "Брэдли". Спасибо вам за силу!";

→ сержанта Николая Шугайло из 704 полка радиационной, химической, биологической защиты: "Спасибо за храбрость во время отражения штурмов, спасибо за волю к борьбе!";

→ солдата Андрея Яцковца и младшего сержанта Александра Гакова из 93 отдельной мехбригады "Холодный Яр": "Благодарю вас, ребята, за решительность в наших, украинских штурмовых действиях! "

"И, пожалуйста, не забывайте реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать", – подытожил Зеленский.

Президент заявил, что обмены военнопленными с Россией не остановились, преимущественно их просто не афишируют. По словам верховного главнокомандующего, обмены происходят непосредственно на поле боя.

Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на фронте, действия РФ и международную ситуацию в следующем году, а также вопросы мобилизации.

Президент сообщил, что Международная морская организация (International Maritime Organization) избрала новый состав совета на период 2024-2025 годов, не взяв в него Россию.

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