Цими днями Росія втратила свій вплив у двох міжнародних організаціях, Німеччина "чітко виконує домовленості" щодо протиповітряної оборони, США ввели санкції проти російських суб'єктів, повідомив президент Володимир Зеленський. Також президент відзначив українських захисників з різних підрозділів у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Вагомо, що Росія цими днями втратила свій вплив у двох міжнародних інституціях. Це Організація із заборони хімічної зброї та Міжнародна морська організація – одна з ключових у світі, що опікується безпекою. Справді, терористам там не місце. І більше в керівних органах російських представників не буде. Цілком справедливо", – сказав він.

Президент окремо відзначив Німеччину – допомогу цієї країни українському захисту та діям. Зеленський особливо подякував за "чітке виконання домовленостей" щодо протиповітряної оборони для України, стосовно посилення українського протиповітряного щита.

"Це порятунок тисяч українських життів – реально сильний результат нашої двосторонньої співпраці з канцлером Шольцом, з усіма в Німеччині, хто підтримує захист життя й панування міжнародного права", – зазначив Зеленський.

Він відзначив черговий оборонний пакет, зокрема, "дуже потрібні" артилерійські снаряди 155-го калібру.

"Також важливо, що цього тижня були санкційні кроки від Сполучених Штатів Америки проти російських суб’єктів, що підтримують економіку агресії. Це й ті, хто допомагає порушувати цінову стелю на російську нафту, й ті, хто в іранських структурах працює на дестабілізацію. Це надзвичайно корисно для наближення справедливого миру – щоб кожен тиждень приносив санкційні новини, щоб санкціям додавалося ефективності", – зауважив президент.

Також Зеленський відзначив українських захисників з різних підрозділів:

→ солдата Тараса Давидюка – розвідника 130 окремого розвідбату: "Дякую, Тарасе, за сміливість і справжнє лідерство в бою!";

→ солдата Олександра Котурбаса з 55 окремої артбригади: "Дякую за стійкість, влучність і знищення окупантів!";

→ солдата Андрія Григор'єва і старшого солдата Віталія Красовського з 47 окремої мехбригади: "Неодноразово відбивали штурми противника, проводили евакуацію поранених із поля бою, знищують піхоту противника. Хлопці воюють на "Бредлі". Дякую вам за силу!";

→ сержанта Миколу Шугайла з 704 полку радіаційного, хімічного, біологічного захисту: "Дякую за хоробрість під час відбиття штурмів, дякую за волю боротись!";

→ солдата Андрія Яцковця і молодшого сержанта Олександра Гакова з 93 окремої мехбригади "Холодний Яр": "Дякую вам, хлопці, за рішучість у наших, українських штурмових діях!"

"І, будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити", – підсумував Зеленський.

Президент заявив, що обміни військовополоненими з Росією не зупинилися, переважно їх просто не афішують. За словами верховного головнокомандувача, обміни відбуваються й безпосередньо на полі бою.

Зеленський розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали ситуацію на фронті, дії РФ та міжнародну ситуацію наступного року, а також питання мобілізації.

Президент повідомив, що Міжнародна морська організація (International Maritime Organization) обрала новий склад ради на період 2024-2025 років, не взявши до нього Росію.

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