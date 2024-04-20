Президент Владимир Зеленский отреагировал на долгожданное одобрение Палатой представителей США помощи Украине более чем на $60 млрд. В вечернем видеообращении он заявил, что это "решение для защиты жизни".

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Законопроект поддержали 311 представителей Палаты: демократы дали 210 голосов, республиканцы – 101 голос. После завершения голосования американские законодатели начали аплодировать и скандировать "Ukraine! Ukraine! Ukraine!".

"Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, страдающие от российского террора", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту Штатов Джо Байдену будут "достаточно быстрыми".

"Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет зарыть в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина использует американскую поддержку, чтобы укрепить оба народа и приблизить "справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть".

17 апреля появился текст законопроекта о помощи Украине.

LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины и публиковала соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины и публиковала соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Байден обещал, что "немедленно" подпишет закон, как только проект одобрят законодатели.

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