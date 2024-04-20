Президент Володимир Зеленський відреагував на довгоочікуване схвалення Палатою представників США допомоги Україні на понад $60 млрд. У вечірньому відеозверненні він заявив, що це "рішення для захисту життя".

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Законопроєкт підтримали 311 представників Палати: демократи дали 210 голосів, республіканці – 101 голос. Після завершення голосування американські законодавці почали аплодувати та скандувати "Ukraine! Ukraine! Ukraine!".

"Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору", – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що розгляд пакета в Сенаті США і направлення президенту Штатів Джо Байдену будуть "достатньо швидкими".

"Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів", – сказав президент.

Він наголосив, що Україна використає американську підтримку, щоб зміцнити обидва народи і наблизити "справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти".

17 квітня з'явився текст законопроєкту про допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Байден обіцяв, що "негайно" підпише закон, як тільки проєкт схвалять законодавці.

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