Зеленський про голосування у США: Вагомий пакет, який відчують воїни на передовій, міста і села
Президент Володимир Зеленський відреагував на довгоочікуване схвалення Палатою представників США допомоги Україні на понад $60 млрд. У вечірньому відеозверненні він заявив, що це "рішення для захисту життя".
Законопроєкт підтримали 311 представників Палати: демократи дали 210 голосів, республіканці – 101 голос. Після завершення голосування американські законодавці почали аплодувати та скандувати "Ukraine! Ukraine! Ukraine!".
"Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору", – сказав Зеленський.
Він висловив сподівання, що розгляд пакета в Сенаті США і направлення президенту Штатів Джо Байдену будуть "достатньо швидкими".
"Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів", – сказав президент.
Він наголосив, що Україна використає американську підтримку, щоб зміцнити обидва народи і наблизити "справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти".
- 17 квітня з'явився текст законопроєкту про допомогу Україні.
- LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
- Байден обіцяв, що "негайно" підпише закон, як тільки проєкт схвалять законодавці.
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