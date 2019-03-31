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"Хочу поблагодарить всех. Я увидел пару экзитполов. Ну что ж, это произошло. 30,4% и 31%. Как видите, экзитполов много, победитель один", - сказал он

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал результаты первых экзитполов, назвав это "только первым шагом к победе", передает корреспондент LIGA.net.

"Это супер... Это только первых шаг к победе. Я благодарен каждому журналисту — с разных каналов. Неважно, какие они, прямые или непрямые... Хочу поблагодарить всех наших украинцев, которые голосовали не по приколу... Хочу поблагодарить всех. Я увидел пару экзитполов. Ну что ж, это произошло. 30,4% и 31%. Как видите, экзитполов много, победитель один", - сказал он.

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Общенациональный экзитпол фонда Деминициативы, КМИС и Центра Разумкова показал следующую картину первого тураЗеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Бойко (9,8%). Пятое - Гриценко (7,1%).

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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