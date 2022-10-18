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Зеленский: Путин пошел на поклон к Тегерану, но ему это не поможет видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 22:18
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский

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Президент отметил, что "десятилетиями Москва тратила миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошла на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты".

"Стратегически это им все равно ничем не поможет. Но на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты. Все это развалится, как и предыдущие их расчеты", – сказал Зеленский.

  • 18 октября Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.
  • Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

Читайте также: Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и когда ответит Украина

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский ударные дроны
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