Сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что "десятилетиями Москва тратила миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошла на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты".

"Стратегически это им все равно ничем не поможет. Но на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты. Все это развалится, как и предыдущие их расчеты", – сказал Зеленский.

18 октября Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

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Сергій Бережний

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