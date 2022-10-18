Сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
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Президент отметил, что "десятилетиями Москва тратила миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошла на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты".
"Стратегически это им все равно ничем не поможет. Но на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты. Все это развалится, как и предыдущие их расчеты", – сказал Зеленский.
- 18 октября Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.
- Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.
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