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Зеленский: Разведка работает. Привлечем к ответственности каждого российского убийцу видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 22:53
Видео: Офис президента
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Украинская разведка и спецслужбы работают над выяснением деталей российских ударов по мирным жителям, и к ответственности будут привлечены все виновные – от командиров и рядовых до российских пропагандистов. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообрщении 12 октября.

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Он подчеркнул, что "крайне жесткой" остается ситуация во всех районах, граничащих с передовой. В ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и ствольной артиллерии. Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения с очень тяжелым ранением.

Также утром россияне обстреляли из "Градов" центральный рынок в Авдеевке Донецкой области – семеро погибших и двенадцать раненых.

"Наша разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным правосудию – мы будем знать все имена и все детали", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина привлечет к ответственности "каждого российского убийцу и палача"– от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы.

"Не забудем, кстати, и о пропагандистах террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает к агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать на уровне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена", – заявил президент.

Зеленский также назвал продуктивным сегодняшнее заседание в формате Рамштайн, на котором обсуждалось в первую очередь предоставление Украине средств противовоздушной обороны: "Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени".

  • Сегодня в Брюсселе состоялась шестая встреча в формате Рамштайн. Канада, Германия, Нидерланды и Литва объявили о дополнительной военной помощи Украине.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи Рамштайн-6 заявил, что США вместе с союзниками быстро дадут Украине ПВО и боеприпасы для наступления.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада 

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война
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