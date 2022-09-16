UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: РФ опять била по гидротехническим сооружениям – во время визита фон дер Ляйен видео

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 00:11
Видео: Офис президента
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Россияне опять нанесли ракетные удары по гидротехнической инфраструктуре – как раз во время визита в Украины главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что во время сегодняшнего визита главы Еврокомиссии обсуждался процесс евроинтеграции Украины, европейская поддержка в оборонной и финансовой сферах, санкции против РФ, а также российский террор против гражданских.

"Я проинформировал о новой и особенно подлой тактике российских террористов – ударах по энергетической и гидротехнической инфраструктуре. Как раз во время пребывания президента Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, по Кировоградщине. В обоих случаях – по гидротехническим сооружениям", – сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что цель этих обстрелов совершенно ясна – "это удары по людям, по нормальности жизни в Украине".

"Государство-террорист пытается показать, будто оно может компенсировать такими ударами трусость и бездарность его военных, провал его попыток избежать санкций и экономической изоляции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на каждое проявление российского террора будет "неизменно жесткая и принципиальная реакция", потому необходимо принять восьмой санкционный пакет ЕС. Также он вновь заявил о необходимости внесения Штатами России в список стран-спонсоров терроризма.

Зеленский добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ применила против Украины больше 3800 разных ракет, но ни одна из них не приближает Россию к ее целям в войне, а приводит только к еще большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению.

Читайте также: "Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский кривий ріг урсула фон дер ляйен Кіровоградська область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 