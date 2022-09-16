Россияне опять нанесли ракетные удары по гидротехнической инфраструктуре – как раз во время визита в Украины главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам.

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Он отметил, что во время сегодняшнего визита главы Еврокомиссии обсуждался процесс евроинтеграции Украины, европейская поддержка в оборонной и финансовой сферах, санкции против РФ, а также российский террор против гражданских.

"Я проинформировал о новой и особенно подлой тактике российских террористов – ударах по энергетической и гидротехнической инфраструктуре. Как раз во время пребывания президента Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, по Кировоградщине. В обоих случаях – по гидротехническим сооружениям", – сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что цель этих обстрелов совершенно ясна – "это удары по людям, по нормальности жизни в Украине".

"Государство-террорист пытается показать, будто оно может компенсировать такими ударами трусость и бездарность его военных, провал его попыток избежать санкций и экономической изоляции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на каждое проявление российского террора будет "неизменно жесткая и принципиальная реакция", потому необходимо принять восьмой санкционный пакет ЕС. Также он вновь заявил о необходимости внесения Штатами России в список стран-спонсоров терроризма.

Зеленский добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ применила против Украины больше 3800 разных ракет, но ни одна из них не приближает Россию к ее целям в войне, а приводит только к еще большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению.

14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды, из-за чего жителей некоторых улиц решили эвакуировать.

Сегодня Россия снова обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Также были зафиксированы прилеты по инфраструктурным объектам в Кировоградской области.

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Оксана Житнюк

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